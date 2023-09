Cet évènement est passé Maquis d’Émerveille Jardin frédéric Dard – projet du Maquis d’Émerveille Paris Catégorie d’Évènement: Paris Maquis d’Émerveille Jardin frédéric Dard – projet du Maquis d’Émerveille Paris, 9 septembre 2023, Paris. Maquis d’Émerveille 9 septembre – 16 décembre Jardin frédéric Dard – projet du Maquis d’Émerveille entrée gratuite sur inscription Théâtre jardin destiné aux enfants jusqu’à 3 ans et aux personnes les accompagnant. Le public est plongé dans un jardin sauvage, mené par des artistes les guidant sur les chemins de l’écoute du monde.

Le Maquis d’Émerveille est une forme artistique globale qui associe l’art du paysage aux arts vivants. Les publics sont plongés dans une scénographie paysagère au sein de laquelle des artistes créent une relation d’émerveillement au monde. L’improvisation répond à l’exigence d’une direction artistique qui favorise l’émergence de moments uniques. L’art est le révélateur d’une expérience bouleversante de la vie présente, l’émotion artistique apparaissant comme un lien vivant à un environnement vivant. Ce travail s’inscrit dans la continuité d’une recherche sur les formes de la création très jeune public visant à relier enfants, parents, artistes et environnements naturels.

Les séances se déroulent dans le jardin Frédéric Dard, mis à disposition à la compagnie par la Mairie de Paris avec la volonté d’en faire un jardin sauvage artistique dédié à la toute petite enfance. Plus d’informations sur notre site internet en LIEN ICI Jardin frédéric Dard – projet du Maquis d’Émerveille 24 rue Norvins, Paris 18 Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/maquis-d-merveille-ete-2022 »}] [{« link »: « https://lesdemainsquichantent.org/maquis-demerveille/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T16:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:30:00+02:00

2023-12-16T15:30:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00 théatre jardin toute petite enfance Erwan Floch Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Jardin frédéric Dard - projet du Maquis d'Émerveille Adresse 24 rue Norvins, Paris 18 Ville Paris Age max 3 Lieu Ville Jardin frédéric Dard - projet du Maquis d'Émerveille Paris latitude longitude 48.887279;2.338642

