Visite commentée de l’exposition « Fragment 91 » de Dieudonné Cartier Jardin François 1er Tours, jeudi 1 février 2024.

Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-01 18:00:00

fin : 2024-02-01 20:00:00

Tous les week-ends, un médiateur passionné vous fait découvrir une de nos expositions du moment. Ce week-end, découvrez « Fragment 91 » de Dieudonné Cartier !

Pour son exposition au CCC OD, Dieudonné Cartier développe un projet entre art et science, techniques scientifiques et processus de création, mathématiques et abstraction. Abordant l’exposition comme un laboratoire, il explore la question très contemporaine des datas et du flux de données numériques. L’eau de la Loire est ici envisagée comme la matière première et vivante de ces recherches.

2 EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



