C l’atelier Astèr Atèrla Jardin François 1er Tours, 30 décembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Un samedi par mois, expérimentez en famille la création contemporaine à partir des expositions en cours..

Samedi 2023-12-30 15:00:00 fin : 2023-12-30 16:30:00. 7 EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



One Saturday a month, the whole family can experiment with contemporary art based on current exhibitions.

Un sábado al mes, toda la familia puede probar el arte contemporáneo a partir de las exposiciones actuales.

An einem Samstag im Monat experimentieren Sie mit der ganzen Familie mit zeitgenössischer Kunst anhand der aktuellen Ausstellungen.

Mise à jour le 2023-11-16 par ADT 37