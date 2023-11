C koi l’art contemporain ?? Jardin François 1er Tours, 27 décembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Pendant les vacances scolaires, l’équipe de médiateurs propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants. Pendant ces fêtes de fin d’année, ces visites sont imaginées dans une ambiance chaleureuse et festive autour des thèmes de Noël..

Vendredi 2023-12-27 16:00:00 fin : 2023-12-27 17:00:00. 7 EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



During the school vacations, the team of mediators offers a fun, active and entertaining visit to share with parents and children. During the festive season, these visits are designed to create a warm and festive atmosphere around Christmas themes.

Durante las vacaciones escolares, el equipo de mediadores ofrece una visita divertida, activa y entretenida para padres e hijos. Durante las fiestas, estas visitas están pensadas para crear un ambiente cálido y festivo en torno a temas navideños.

Während der Schulferien bietet das Vermittlungsteam einen spielerischen, aktiven und erholsamen Besuch an, der von Eltern und Kindern gemeinsam erlebt werden kann. In den Weihnachtsferien werden diese Besuche in einer warmen und festlichen Atmosphäre rund um das Thema Weihnachten gestaltet.

