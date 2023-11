Dis, pourquoi ?? (2-4 ans) Jardin François 1er Tours, 23 décembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Nous répondons à toutes leurs questions : « C’est quoiii ?? Pourquoi on peut pas toucher ? Il est où Olivier Debré ? »… pendant les fêtes de fin d’année, une lecture de conte de noël est proposée en fin de visite..

Samedi 2023-12-23 11:00:00 fin : 2023-12-23 11:45:00. 7 EUR.

Jardin François 1er

We answer all their questions: « What’s that? Why can’t we touch it? Where is Olivier Debré? »? During the festive season, a Christmas story is read at the end of the visit.

Respondemos a todas sus preguntas: « ¿Qué es eso? ¿Por qué no podemos tocarlo? ¿Dónde está Olivier Debré? Durante las fiestas, leemos un cuento de Navidad al final de la visita.

Wir beantworten alle ihre Fragen: « Was ist das? Warum darf man nicht anfassen? Während der Weihnachtszeit wird am Ende des Besuchs eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen.

