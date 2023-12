Visite singulière avec la complicité de Sylvain Élie, directeur du Petit Faucheux Jardin François 1er Tours, 16 décembre 2023 16:30, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Quentin Shigo, conférencier au CCC OD, invite Sylvain Élie, directeur du Petit Faucheux.

Au contact de certaines œuvres de l’exposition « Astèr Atèrla », ils aborderont l’histoire de l’île de la Réunion, avec, comme point de départ, le genre musical traditionnel réunionnais, le maloya.

Samedi 2023-12-16 16:30:00 fin : 2023-12-16 17:30:00. 9 EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



CCC OD lecturer Quentin Shigo invites Sylvain Élie, director of Le Petit Faucheux.

Through contact with some of the works in the « Astèr Atèrla » exhibition, they will explore the history of Reunion Island, starting with the traditional Reunionese musical genre of maloya

Quentin Shigo, profesor de CCC OD, invita a Sylvain Élie, director de Petit Faucheux.

A través del contacto con algunas de las obras de la exposición « Astèr Atèrla », explorarán la historia de la isla de Reunión, empezando por el género musical tradicional de Reunión, la maloya

Quentin Shigo, Referent am CCC OD, lädt Sylvain Élie, Direktor des Petit Faucheux, ein.

Anhand einiger Werke der Ausstellung « Astèr Atèrla » werden sie sich mit der Geschichte der Insel La Réunion auseinandersetzen, wobei die traditionelle Musikrichtung Maloya als Ausgangspunkt dient

Mise à jour le 2023-12-05 par ADT 37