Projection «Lèv la tèt dann fenwar» (Quand la nuit se soulève) d‘Érika Étangsalé Jardin François 1er Tours, 14 décembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Jean-René est un ancien ouvrier aujourd’hui à la retraite. Il vit en France, à Mâcon, depuis son émigration de l’île de la Réunion à l’âge de 17 ans. Aujourd’hui, pour la première fois, il brise un silence et raconte à sa fille son histoire. Son récit nous dévoile des rêves et des douleurs..

Jeudi 2023-12-14 18:30:00 fin : 2023-12-14 20:00:00. EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Jean-René is a retired factory worker. He has lived in Mâcon, France, since emigrating from Réunion Island at the age of 17. Today, for the first time, he breaks his silence and tells his daughter his story. His story is one of dreams and pain.

Jean-René es un obrero jubilado. Vive en Mâcon (Francia) desde que emigró de Reunión a los 17 años. Hoy, por primera vez, rompe su silencio y cuenta su historia a su hija. Una historia de sueños y dolor.

Jean-René ist ein ehemaliger Arbeiter, der jetzt im Ruhestand ist. Er lebt in Frankreich, in Mâcon, seit er im Alter von 17 Jahren von der Insel Réunion ausgewandert ist. Heute bricht er zum ersten Mal das Schweigen und erzählt seiner Tochter seine Geschichte. Seine Erzählung offenbart uns Träume und Schmerzen.

