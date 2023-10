c le stage sérigraphie Jardin François 1er Tours, 13 décembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Popularisée dans les années 1960 grâce au mouvement Pop Art, la sérigraphie présente de nombreux avantages techniques et une grande qualité d’impression. Le moment de découvrir et expérimenter le fonctionnement de cette technique d’impression !

Ados et adultes (dès 12 ans). Sur inscription..

Mercredi 2023-12-13 15:00:00 fin : 2023-12-13 17:00:00. 6 EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Popularized in the 1960s by the Pop Art movement, screen printing offers many technical advantages and high print quality. It’s time to discover and experiment with this printing technique!

Teens and adults (aged 12 and over). Registration required.

Popularizada en los años 60 gracias al movimiento Pop Art, la serigrafía ofrece numerosas ventajas técnicas y una gran calidad de impresión. Es hora de descubrir y probar cómo funciona esta técnica de impresión

Adolescentes y adultos (a partir de 12 años). Inscripción obligatoria.

Der Siebdruck wurde in den 1960er Jahren dank der Pop-Art-Bewegung populär und bietet zahlreiche technische Vorteile und eine hohe Druckqualität. Hier kannst du die Funktionsweise dieser Drucktechnik entdecken und ausprobieren!

Jugendliche und Erwachsene (ab 12 Jahren). Nach Anmeldung.

