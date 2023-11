Ce qui lie les images – conférence de Valérie Jouve Jardin François 1er Tours, 13 décembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Photographe et cinéaste, Valérie Jouve parcourt inlassablement la ville à la rencontre de ses habitant.es. Observatrice du paysage urbain, elle saisit un espace singulier dans un temps particulier, interrogeant notre façon de regarder et de percevoir les choses..

Mercredi 2023-12-13 18:00:00 fin : 2023-12-13 20:00:00. EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Photographer and filmmaker Valérie Jouve tirelessly travels the city to meet its inhabitants. As an observer of the urban landscape, she captures a singular space in a particular time, questioning the way we look at and perceive things.

Valérie Jouve es una fotógrafa y cineasta que recorre incansablemente la ciudad al encuentro de sus habitantes. Como observadora del paisaje urbano, capta un espacio singular en un momento determinado, cuestionando la forma en que miramos y percibimos las cosas.

Die Fotografin und Filmemacherin Valérie Jouve reist unermüdlich durch die Stadt, um ihre Bewohner zu treffen. Als Beobachterin der Stadtlandschaft erfasst sie einen einzigartigen Raum in einer besonderen Zeit und hinterfragt unsere Art, die Dinge zu betrachten und wahrzunehmen.

Mise à jour le 2023-11-20 par ADT 37