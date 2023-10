Projection du nouveau film d’Yvan Petit « Contourner / Arpenter » Jardin François 1er Tours, 23 novembre 2023, Tours.

C’est un chantier au bord d’une rivière. On y creuse un bras de contournement pour favoriser la remontée des poissons migrateurs. Hors-champ, de flashs infos énumérant nombre de décès et taux d’incidence en annonces gouvernementales, la pandémie continue son travail de sape, d’érosion du réel..

This is a worksite on the banks of a river. A bypass is being dug to encourage migratory fish upstream. Off-screen, from news flashes listing the number of deaths and incidence rates to government announcements, the pandemic continues its work of undermining and eroding reality.

Se trata de una obra a orillas de un río. Se está excavando una desviación para animar a los peces migratorios a nadar río arriba. Fuera de la pantalla, desde los flashes de las noticias que enumeran el número de muertes y las tasas de incidencia hasta los anuncios del gobierno, la pandemia continúa su labor de socavar y erosionar la realidad.

Dies ist eine Baustelle am Ufer eines Flusses. Es wird ein Umgehungsarm gegraben, um den Aufstieg von Wanderfischen zu erleichtern. Die Pandemie setzt ihr Werk fort, die Realität zu erodieren.

