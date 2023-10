c l’atelier mashup Olivier Debré Jardin François 1er Tours, 18 novembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

La Mission Val de Loire et le CCC OD animent des ateliers dédiés aux toiles de Touraine d’Olivier Debré. Venez en famille au centre d’art partager vos connaissances sur les paysages du Val de Loire à partir de la peinture d’Olivier Debré et à l’aide d’une table de montage vidéo MashUp..

Samedi 2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 16:30:00. 7 EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mission Val de Loire and CCC OD host workshops dedicated to Olivier Debré?s paintings of Touraine. Come and share your knowledge of Loire Valley landscapes with the whole family at the art center, using Olivier Debré?s paintings and a MashUp video editing table.

La Misión Val de Loire y el CCC OD organizan talleres dedicados a los cuadros de Touraine de Olivier Debré. Ven al centro de arte con tu familia y comparte tus conocimientos sobre los paisajes del Valle del Loira, utilizando los cuadros de Olivier Debré y una mesa de edición de vídeo MashUp.

Die Mission Val de Loire und das CCC OD veranstalten Workshops zu Olivier Debrés Gemälden der Touraine. Kommen Sie mit Ihrer Familie ins Kunstzentrum und teilen Sie Ihre Kenntnisse über die Landschaften des Loiretals anhand der Gemälde von Olivier Debré und mit Hilfe eines MashUp-Videoschnittplatzes.

