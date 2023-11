Visite sensorielle co-animée avec la Mission Val de Loire Jardin François 1er Tours, 18 novembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

La Mission Val de Loire et le CCC OD s’associent pour animer une visite sensorielle lors d’une promenade visuelle, sonore, tactile et narrative dans la peinture de l’artiste Olivier Debré. Ouverte à tous, adaptée aux visiteur·euse·s en situation de handicap.

Sur inscription..

Samedi 2023-11-18 11:00:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Val de Loire Mission and CCC OD have joined forces to offer a sensory tour, a visual, audio, tactile and narrative stroll through the paintings of artist Olivier Debré. Open to all, adapted for visitors with disabilities.

Registration required.

La Misión Val de Loire y el CCC OD se unen para dirigir una visita sensorial durante un recorrido visual, sonoro, táctil y narrativo por los cuadros del artista Olivier Debré. Abierto a todos, adaptado para visitantes con discapacidad.

Inscripción obligatoria.

Die Mission Val de Loire und das CCC OD haben sich zusammengetan, um einen Besuch mit allen Sinnen zu ermöglichen, einen visuellen, akustischen, taktilen und erzählerischen Spaziergang durch die Malerei des Künstlers Olivier Debré zu organisieren. Offen für alle, geeignet für BesucherInnen mit Behinderungen.

Anmeldung erforderlich.

