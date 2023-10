c le stage textile Jardin François 1er Tours, 15 novembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

A la fois matériaux et surfaces, les fibres et textiles sont couramment utilisés dans l’art d’aujourd’hui. A travers un atelier de création, ouvert aussi bien aux amateurs qu’aux initiés, découvrez la richesse des propriétés du textile dans une démarche artistique contemporaine.

Ados et adultes..

Mercredi 2023-11-15 15:00:00 fin : 2023-11-15 17:00:00. 9 EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Both materials and surfaces, fibers and textiles are widely used in contemporary art. Discover the rich properties of textiles in a contemporary artistic approach through a creative workshop open to amateurs and initiates alike.

Teens and adults.

Tanto materiales como superficies, las fibras y los textiles son ampliamente utilizados en el arte contemporáneo. A través de un taller creativo abierto tanto a aficionados como a expertos, descubra las ricas propiedades de los textiles como parte de un enfoque artístico contemporáneo.

Adolescentes y adultos.

Fasern und Textilien sind sowohl Materialien als auch Oberflächen und werden in der heutigen Kunst häufig verwendet. In einem kreativen Workshop, der sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene offen ist, entdecken Sie die vielfältigen Eigenschaften von Textilien in einem zeitgenössischen künstlerischen Prozess.

Jugendliche und Erwachsene.

