Visite singulière de l’exposition « Astèr Atèrla » avec la complicité du Théâtre Olympia Jardin François 1er Tours, 5 novembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Quentin Shigo, conférencier au CCC OD, invite Léa Toto chargée des relations avec les publics au Centre dramatique national de Tours..

Dimanche 2023-11-05 16:30:00 fin : 2023-11-05 17:30:00. .

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Quentin Shigo, lecturer at CCC OD, invites Léa Toto, in charge of audience relations at the Centre dramatique national de Tours.

Quentin Shigo, profesor del CCC OD, invita a Léa Toto, responsable de relaciones con el público del Centre dramatique national de Tours.

Quentin Shigo, Referent am CCC OD, lädt Léa Toto ein, die am Centre dramatique national de Tours für die Beziehungen zum Publikum zuständig ist.

