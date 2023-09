C koi l’art contemporain ? Jardin François 1er Tours, 25 octobre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Pendant les vacances scolaires, l’équipe de médiateurs propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants..

Mercredi 2023-10-25 16:00:00 fin : 2023-10-27 17:00:00. 7 EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



During the school vacations, the team of mediators offers a fun, active and entertaining visit to share with parents and children.

Durante las vacaciones escolares, el equipo de mediadores ofrece una visita lúdica, activa y recreativa para padres e hijos.

Während der Schulferien bietet das Vermittlungsteam einen spielerischen, aktiven und erholsamen Besuch an, der von Eltern und Kindern gemeinsam erlebt werden kann.

