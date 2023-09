Dis, pourquoi ?? (2-4 ans) Jardin François 1er Tours, 21 octobre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Nous répondons à toutes leurs questions : « Pourquoi il y a une peinture au sol ? C’est en France l’île de la Réunion ? Il est où Olivier Debré ? »…

La présence d’un adulte muni d’un billet d’entrée est obligatoire pendant toute la durée de l’activité.

Durée : 45 minutes.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 11:45:00. 7 EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



We answer all their questions: « Why is there paint on the floor? Is Réunion Island in France? Where is Olivier Debré?

An adult with an admission ticket must be present for the duration of the activity.

Duration: 45 minutes

Respondemos a todas sus preguntas: « ¿Por qué hay pintura en el suelo? ¿Está la isla de la Reunión en Francia? ¿Dónde está Olivier Debré?

Un adulto con entrada debe estar presente durante toda la actividad.

Duración: 45 minutos

Wir beantworten alle ihre Fragen: « Warum ist der Boden bemalt? Liegt die Insel La Réunion in Frankreich? Wo ist Olivier Debré? »?

Während der gesamten Dauer der Aktivität muss ein Erwachsener mit einer Eintrittskarte anwesend sein.

Dauer: 45 Minuten

Mise à jour le 2023-09-25 par ADT 37