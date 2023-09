c le stage couleurs Jardin François 1er Tours, 18 octobre 2023, Tours.

Étudiée, théorisée et mise à l’épreuve par de nombreux artistes contemporains, les questionnements autour de la couleur reviennent sans cesse dans les champs de l’art.

Venez expérimenter la couleur à travers un atelier autour de la pratique picturale au CCC OD !.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Studied, theorized and put to the test by many contemporary artists, questions about color are constantly being raised in the art world.

Come and experiment with color through a painting workshop at CCC OD!

Estudiado, teorizado y puesto a prueba por numerosos artistas contemporáneos, el color no deja de plantear interrogantes en el mundo del arte.

¡Ven a experimentar con el color en un taller de pintura en el CCC OD!

Die Farbe wird von vielen zeitgenössischen Künstlern erforscht, theoretisiert und auf die Probe gestellt. Sie wird in der Kunst immer wieder in Frage gestellt.

Experimentieren Sie mit Farbe in einem Workshop im CCC OD!

