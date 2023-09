Visite singulière avec la complicité de Jean-Dominique Leray, architecte Jardin François 1er Tours, 15 octobre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Une fois par mois, laissez-vous surprendre par ces visites insolites prenant la forme d’une discussion autour d’une œuvre avec la complicité d’un(e) invité(e) de notre conférencier..

Dimanche 2023-10-15 16:30:00 fin : 2023-10-15 17:30:00. .

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Once a month, let yourself be surprised by these unusual tours, which take the form of a discussion around a work of art with the help of one of our guest lecturers.

Una vez al mes, déjese sorprender por estas visitas insólitas en forma de debate sobre una obra de arte con la ayuda de uno de nuestros conferenciantes invitados.

Lassen Sie sich einmal im Monat von diesen ungewöhnlichen Führungen überraschen, die in Form einer Diskussion über ein Kunstwerk mit einem Gast unseres Referenten stattfinden.

Mise à jour le 2023-09-23 par ADT 37