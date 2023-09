Conférence « Ruralité : une présentation, des représentations » Jardin François 1er Tours, 14 octobre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Dans le cadre de son cycle de conférences en partenariat avec le CCC OD, le CAUE 37 a invité Frédéric Pousin à présenter son livre RURALITÉ – trente ans de gestion communale à Chambon..

Samedi 2023-10-14 16:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As part of its series of conferences in partnership with CCC OD, CAUE 37 invited Frédéric Pousin to present his book RURALITÉ ? trente ans de gestion communale à Chambon.

En el marco de su ciclo de conferencias en colaboración con CCC OD, CAUE 37 invitó a Frédéric Pousin a presentar su libro RURALITÉ ? trente ans de gestion communale à Chambon.

Im Rahmen seiner Vortragsreihe in Partnerschaft mit dem CCC OD hat das CAUE 37 Frédéric Pousin eingeladen, sein Buch RURALITÉ ? trente ans de gestion communale à Chambon vorzustellen.

