Visite commentée de l’exposition “Olivier Debré. La figuration à l’envers” Jardin François 1er Tours, 8 octobre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Tous les week-ends, un médiateur passionné vous fait découvrir une de nos expositions du moment. Ce week-end, découvrez « Olivier Debré. La figuration à l’envers » !.

Dimanche 2023-10-08 16:30:00 fin : 2023-10-08 17:30:00. EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Every weekend, an enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions. This weekend, discover « Olivier Debré. La figuration à l?envers »!

Cada fin de semana, un mediador entusiasta le llevará a visitar una de nuestras exposiciones actuales. Este fin de semana, descubra « Olivier Debré. Figuración al revés »

Jedes Wochenende führt Sie ein passionierter Vermittler durch eine unserer aktuellen Ausstellungen. Entdecken Sie an diesem Wochenende « Olivier Debré. La figuration à l’envers » (Die Figuration auf dem Kopf)!

Mise à jour le 2023-09-23 par ADT 37