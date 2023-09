C le stage performance avec la dramaturge Vanasay Khamphommala Jardin François 1er Tours, 30 septembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Initiez-vous à la pratique de la performance avec la comédienne et dramaturge Vanasay Khamphommala. Elle vous invite à participer à sa prochaine création : KISSMOGONY, une performance qui interroge la pratique du baiser comme forme chorégraphique et/ou militante.

Accessible dès 18 ans, ce stage de t.

Samedi 2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 17:00:00. 9 EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Introduce yourself to the practice of performance with actor and playwright Vanasay Khamphommala. She invites you to take part in her next creation: KISSMOGONY, a performance that questions the practice of kissing as a choreographic and/or activist form.

Open to participants aged 18 and over, this t

Aprenda sobre arte escénico con el actor y dramaturgo Vanasay Khamphommala. Te invita a participar en su próxima creación: KISSMOGONY, una performance que cuestiona la práctica del beso como forma coreográfica y/o activista.

Abierto a estudiantes mayores de 18 años, este t

Führen Sie sich mit der Schauspielerin und Dramatikerin Vanasay Khamphommala in die Praxis der Performance ein. Sie lädt Sie ein, an ihrer nächsten Kreation teilzunehmen: KISSMOGONY, eine Performance, die die Praxis des Küssens als choreografische und/oder militante Form hinterfragt.

Dieser ab 18 Jahren zugängliche Workshop von t

