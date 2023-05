Journée européenne du patrimoine Jardin François 1er, 16 septembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Cette année, la journée européenne du patrimoine aura lieu les 16 et 17 septembre sur le thème du patrimoine vivant !.

Samedi 2023-09-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-16 16:00:00. EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This year, the European Heritage Day will take place on September 16 and 17 on the theme of living heritage!

Este año, el Día Europeo del Patrimonio se celebrará los días 16 y 17 de septiembre bajo el lema « ¡Patrimonio vivo!

Der diesjährige Europäische Tag des Denkmals findet am 16. und 17. September statt und steht unter dem Motto « Lebendiges Kulturerbe »!

Mise à jour le 2023-05-22 par ADT 37