C l’atelier Olivier Debré : mashup paysages de Loire à Chaumont-sur-Loire Jardin François 1er Tours, 1 juillet 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Un samedi par mois, expérimentez en famille la création contemporaine à partir des expositions en cours. Cet été, le service des Publics du CCC OD fait escale en bords de Loire avec l’équipe de la Mission Val de Loire, pour animer 3 ateliers dédiés aux toiles de Touraine d’Olivier Debré..

Samedi 2023-07-01 14:00:00 fin : 2023-07-01 16:00:00. EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



One Saturday a month, families can experiment with contemporary art based on current exhibitions. This summer, CCC OD?s Audience Department is stopping off on the banks of the Loire with the Val de Loire Mission team, to run 3 workshops dedicated to Olivier Debré?s canvases of Touraine.

Un sábado al mes, toda la familia puede experimentar con el arte contemporáneo a partir de las exposiciones en curso. Este verano, el Departamento de Público del CCC OD hace escala a orillas del Loira con el equipo de la Misión Val de Loire, para impartir 3 talleres dedicados a los lienzos de Touraine de Olivier Debré.

An einem Samstag im Monat können Sie mit Ihrer Familie die zeitgenössische Kunst anhand der aktuellen Ausstellungen erleben. Diesen Sommer macht der Publikumsservice des CCC OD zusammen mit dem Team der Mission Val de Loire an der Loire Halt, um drei Workshops zu Olivier Debrés Gemälden aus der Touraine anzubieten.

