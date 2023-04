Visites commentées du mois d’avril Jardin François 1er, 28 mars 2023, Tours.

Tous les week-ends, un médiateur passionné vous fait découvrir une de nos expositions du moment :

· « Weavers », de Rosa Barba

· « U.S.B. #6 Nous vivons à la lisière », par neufs diplômé·e·s 2022 de l’ESAD Orléans

· « Olivier Debré. La figuration à l’envers ».

Jeudi 2023-03-28 à 11:00:00 ; fin : 2023-12-31 18:00:00. EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Every weekend, a passionate mediator will help you discover one of our current exhibitions:

– « Weavers », by Rosa Barba

– U.S.B. #6 We live on the edge », by nine 2022 graduates of ESAD Orléans

– « Olivier Debré. La figuration à l?envers » (Olivier Debré. Figuration in reverse)

Cada fin de semana, un apasionado mediador le mostrará una de nuestras exposiciones actuales:

– « Tejedores », de Rosa Barba

– U.S.B. #6 Vivimos al límite », de nueve graduados de 2022 de la ESAD de Orleans

– « Olivier Debré. La figuration à l’envers »

Jedes Wochenende führt Sie ein passionierter Mediator durch eine unserer aktuellen Ausstellungen:

– « Weavers », von Rosa Barba

– « U.S.B. #6 Wir leben am Rande », von neun Absolventen 2022 der ESAD Orléans

– « Olivier Debré. Die Figuration auf den Kopf gestellt »

