Journées méditerranéennes de la céramique Jardin Fontana Rosa, 1 avril 2023, Menton. Journées méditerranéennes de la céramique 1 et 2 avril Jardin Fontana Rosa Le Cercle Blasco Ibanez est un cercle méditerranéen qui focalise sur la vie et l’oeuvre de Blasco Ibanez comme de sa résidence Fontana Rosa à Menton. le jardin d’inspiration espagnole avec ses fabriques recouvertes de carreaux de céramique provenant soit d’Espagne soit de l’ancienne fabrique mentonnaise Saîssi est la cadre historique idéal pour une rencontre de céramistes professionnels qui proposeront leur production et répondront aux demandes des visiteurs. animations auprès du jeune public et visites guidées du jardin complteront le programme de ces journées. l’Ecole municipale d’Arts plastiques et notamment les professeurs de céramique et le musée de préhistoire régionale apporteront égalemnt leur concours. Jardin Fontana Rosa avenue Blasco Ibanez – 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « cercle-blasco-ibanez@sfr.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://blascoibanez.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Cercle Blasco Ibanez céramique photo Cercle Blasco Ibanez

