Marie Françoise Blondeau vous invite à visiter son jardin et partager avec vous sa passion des fleurs, des plantes et des couleurs. C’est un jardin de style anglais, bucolique et champêtre, de 3500 m2 dans un village aux environs de Besançon.

Il a été imaginé et amenagé comme une succession de petits tableaux aux couleurs pastel, par la proprietaire aquarelliste. Vous y decouvrirez plus de 500 varietés de plantes vivaces ; hémérocales, iris, hostas, sedums, pivoines… et près de 150 rosiers anciens modernes ou grimpants, ainsi que des graminées vaporeuses pour agrémenter la floraison estivale. Retrouvez également des arbustes originaux : acers, cornus, viburnums et hortensias.

Une expositon d’aquarelles dans le jardin est prévue si le temps le permet.

Dans le thème Les musiques du jardin, la chorale Cantilene de Pouilley-les-Vignes viendra animer la soirée du samedi 3 juin de 17h à 18h avec ses chants (fantaisies et renaissances).

Jardin floral Le Bouquet d'Aquarelles 1 rue de Serre 25115 Pouilley-les-Vignes

