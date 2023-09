Des racines à la cime Jardin Flandre Manuel Lille, 7 octobre 2023, Lille.

Des racines à la cime Samedi 7 octobre, 14h00 Jardin Flandre Manuel Gratuit.

Qu’est-ce qu’un arbre ? A quoi servent-ils ? Et puis, est-ce que c’est vrai qu’ils parlent entre eux ? Ils ont des capacités parfois incroyables, et pourtant on a tendance à les oublier. Venez découvrir, lors de cette balade en ville, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les arbres dans toute leur diversité.

A partir de 6 ans.

Jardin Flandre Manuel 76 Rue Manuel, 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « resanature@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0362260828 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T16:00:00+02:00

