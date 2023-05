Visite du jardin familial de Cazères Jardin familial de Cazères, 4 juin 2023, Cazères.

Découverte du jardin familial avec un jardinier expérimenté qui vous montrera le jardin et les parcelles potagères. La visite se conclura par un conte musical par Zorro et Compagnies et Juan Gabriel Di lucia.

Jardin familial de Cazères chemin de devèze cazères Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0662473133 »}]

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

©cccoeurdegaronne