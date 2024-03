JARDIN EXTRABIORDINAIRE jardin extrabiordinaire Vieux-Habitants, samedi 1 juin 2024.

JARDIN EXTRABIORDINAIRE Le Jardin Extrabiordinaire est un jardin consacré à biodiversité et à l’agriculture naturelle Samedi 1 juin, 09h00 jardin extrabiordinaire

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:00:00+02:00

Assofwi le Bouchu : 0690.32.82.48

Vendredi 31 mai : Les scolaires : 9h00 à 11h00

Samedi 01 juin : Tout public : 09h00 à 17h00

Entrée Libre

Sur le site de l’Assofwi, que l’association Nature Kulture 971 cultive une parcelle de 0.8 ha consacrée à la biodiversité et l’agriculture naturelle.

Le Jardin créole nourricier et médicinal est le support pédagogique idéal pour (re)découvrir toutes les richesses du patrimoine naturel de la Guadeloupe.

Ce jour-là, visite guidée du jardin ExtraBIOrdinaire, animation autour des semences, de l’agriculture naturelle, des plantes de beauté du jardin Créole. Animations surprises

Nous proposerons des boissons et de la petite restauration, ainsi que nos produits agro-transformés, semences et plantes en pot.

Noubliez pas d’emmener le Chacha, le ti-bwa,pour un moment accoustique en fin de soirée

jardin extrabiordinaire 97119 Vieux-Habitants 97119 Guadeloupe 0690.32.82.48 jardin consacré à la biodiversité et l’agriculture naturelle. Direction Bouillante, après le bourg de Vieux-Habitants, sur la RN2 500mètres après le musée du Café, Prendre à droite le Bouchu panneau Vertical indiquant l’entrée

©Assofwi