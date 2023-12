Journées Européennes du Patrimoine : Jardin exotique et botanique de Roscoff Jardin Exotique et Botanique Roscoff Catégories d’Évènement: Finistère

Roscoff Journées Européennes du Patrimoine : Jardin exotique et botanique de Roscoff Jardin Exotique et Botanique Roscoff, 21 septembre 2024, Roscoff. Roscoff Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00 . Visite libre du jardin exotique et botanique de Roscoff tous les jours, un air d’hémisphère sud dans l’hémisphère nord. .

Jardin Exotique et Botanique Lieu-dit Roc’h Hievec

Roscoff 29680 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Roscoff Autres Code postal 29680 Lieu Jardin Exotique et Botanique Adresse Jardin Exotique et Botanique Lieu-dit Roc'h Hievec Ville Roscoff Departement Finistère Lieu Ville Jardin Exotique et Botanique Roscoff Latitude 48.71589 Longitude -3.969823 latitude longitude 48.71589;-3.969823

Jardin Exotique et Botanique Roscoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff/