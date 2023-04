Déambulation exotique dans une atmosphère relaxante en bord de mer Jardin Exotique & Botanique de Roscoff, 2 juin 2023, Roscoff.

Déambulation exotique dans une atmosphère relaxante en bord de mer 2 – 4 juin Jardin Exotique & Botanique de Roscoff Tarif réduit pour les adultes : 5€ au lieu de 6€

Jardin associatif qui regroupe plus de 3500 variétés de plantes originaires de l’Hémisphère sud sur 16 000 m2. Déambulation exotique dans une atmosphère relaxante en bord de mer. Découverte et voyage des sens au programme ! Et vue panoramique à 360° au sommet du Roc’h Hievec !

Jardin Exotique & Botanique de Roscoff Lieu-dit Roc’h Hievec, 29680, Roscoff, Finistère, Bretagne Roscoff 29680 Finistère Bretagne « L’hémisphère Sud dans le Finistère Nord » : jardin paysager et de collection Collection de plantes australes et de cactus. Jardin parrainé par le jardin de Monaco. Du haut du Rocher, panorama sur la baie de Morlaix et le nouveau port de plaisance. Accès payant. Petit parking gratuit de faible capacité, stationnement possible au stage et au port de plaisance (5mn de marche)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©ElodieLELIEVRE