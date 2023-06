Cet évènement est passé Partir en livre : Les bibliothécaires racontent Jardin Eugène Fleuré Voisins-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Voisins-le-Bretonneux

Yvelines Partir en livre : Les bibliothécaires racontent Jardin Eugène Fleuré Voisins-le-Bretonneux, 28 juin 2023, Voisins-le-Bretonneux. Partir en livre : Les bibliothécaires racontent Mercredi 28 juin, 11h00 Jardin Eugène Fleuré Entrée libre Sous l’ombre du banian, un brahmane généreux découvre un tigre prisonnier.

L’animal lui promet, s’il le libère, de ne pas l’attaquer. Mais aussitôt la cage ouverte, il se jette sur lui pour le dévorer… Il s’en passe des histoires à l’ombre des arbres.

Contes à une ou deux voix autour des arbres et de la nature.

Tout public, à partir de 5 ans Jardin Eugène Fleuré Avenue du Grand-Pré 78960 Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T11:00:00+02:00 – 2023-06-28T12:00:00+02:00

2023-06-28T11:00:00+02:00 – 2023-06-28T12:00:00+02:00 conte lecture © SQY Détails Catégories d’Évènement: Voisins-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Jardin Eugène Fleuré Adresse Avenue du Grand-Pré 78960 Ville Voisins-le-Bretonneux Departement Yvelines Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Jardin Eugène Fleuré Voisins-le-Bretonneux

Jardin Eugène Fleuré Voisins-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voisins-le-bretonneux/