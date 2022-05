Jardin et Santé La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: La Clayette

La Clayette Saône-et-Loire Bienvenue aux 5 jardins privés, avec des thèmes différents, qui ouvrent exceptionnellement au profit de Jardins & Santé :

– le jardin secret (14 rue Lamartine – La Clayette)

– le jardin de la fontaine (Le bourg – St Julien de Civry)

– le parc et le potager du chateau de Vaulx – St Julien de Civry)

– le jardin du manoir des Gays (Les Gays – St Igny-de-Vers)

– le jardin de la Maison Marais et le Potager de la Semence ( 1bis rue Marais – Charolles) loes.france@gmail.com +33 3 85 70 96 99 http://www.jardins-sante.org/ Bienvenue aux 5 jardins privés, avec des thèmes différents, qui ouvrent exceptionnellement au profit de Jardins & Santé :

