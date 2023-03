Visite olfactive et musicale de la roseraie d’Ooh! Au coeur des sens Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens Berrien Catégories d’Évènement: Berrien

Finistère

Visite olfactive et musicale de la roseraie d’Ooh! Au coeur des sens Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens, 3 juin 2023, Berrien. Visite olfactive et musicale de la roseraie d’Ooh! Au coeur des sens 3 et 4 juin Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens Entrée 5 € / Sur inscription. Visite olfactive et musicale de la roseraie d’Ooh!​ Au coeur des sens, et présentation de l’alambic et son fonctionnement. Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens Ooh! Au coeur des sens, Lieu-dit Goassalec, 29690, Berrien Berrien 29690 Finistère Bretagne 0665423170 http://ooh-aucoeurdessens.fr/ https://m.facebook.com/ooh.aucoeurdessens/ Le jardin de Ooh! Au coeur des sens est un lieu dédié aux roses de Damas et plantes aromatiques et médicinales à parfum : nous recueillons leur quintessence en les transformant en hydrolats, douceurs et cosmétiques vivants. Il s’étend sur 3000m2 avec plus de 900 rosiers dont la floraison s’étend entre mai et juin, principalement. Les autres plantes s’ajoutent progressivement pour y mêler parfums et biodiversité. Lieu d’activité professionnelle en général fermé au public, nous ouvrons ponctuellement un jour par semaine lors de la floraison des roses en mai et juin, (et exceptionnellement lors des rendez-vous aux jardins ) ainsi que l’été où nous proposons des ateliers découverte sur les thèmes des plantes aromatiques et médicinales, laboratoire d’expériences autour de la musique, des arts, du bien-être relié aux plantes. Parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 ©ooh.aucoeurdessens

Détails Catégories d’Évènement: Berrien, Finistère Autres Lieu Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens Adresse Ooh! Au coeur des sens, Lieu-dit Goassalec, 29690, Berrien Ville Berrien Departement Finistère Lieu Ville Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens Berrien

Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens Berrien Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berrien/

Visite olfactive et musicale de la roseraie d’Ooh! Au coeur des sens Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens 2023-06-03 was last modified: by Visite olfactive et musicale de la roseraie d’Ooh! Au coeur des sens Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens 3 juin 2023 Berrien Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens Berrien

Berrien Finistère