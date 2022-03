Jardin et patrimoine Jardin des eaux Sarcey Catégories d’évènement: Rhône

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des eaux

La propriétaire fera les visites – le thème de l’eau est très présent sur le site

5 euros pour les adultes, 3 euros de plus pour la visite de l’autre jardin (Jardin des Quartières) situé à 400 mètres à pied. Gratuité pour les mineurs de 18 ans. Réduction pour les demandeurs d’emploi.

Visite commentée du site (jardin et patrimoine) Jardin des eaux 462 chemin des Quartières 69490 SARCEY Sarcey Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

