Jardin et nature au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté Les jardins des Soussilanges Céron, vendredi 31 mai 2024.

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Depuis cinq ans, les propriétaires de ce domaine du XVIe siècle accueillent hôtes (chambres de charme) et amoureux des jardins dans un écrin de verdure labellisé « Jardin remarquable ». Vous pourrez profiter de la fraîcheur d’un espace aquatique unique et de l’inspiration des créations artistiques. Enfin, sur réservation, Isabelle vous invitera autour de notre table pour partager des instants conviviaux exclusifs.

Labellisés « Jardins remarquables » en 2020, les jardins des Soussilanges offrent aux visiteurs une immersion poétique et inoubliable au cœur du monde végétal. Le propriétaire et concepteur des jardins vous accueillera personnellement et répondra à toutes vos questions. Parking sur place.

© Thierry Letellier