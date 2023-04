Atelier et musique dans les jardins de la Haye au Lion Jardin et Motte Féodale La Haye au Lion Saint-Glen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Atelier et musique dans les jardins de la Haye au Lion Jardin et Motte Féodale La Haye au Lion, 3 juin 2023, Saint-Glen. Atelier et musique dans les jardins de la Haye au Lion 3 et 4 juin Jardin et Motte Féodale La Haye au Lion Le jardin recevra Élisabeth Bailly qui animera un atelier d’origami ainsi que des musiciens de musique bretonne. Jardin et Motte Féodale La Haye au Lion 22510, Saint-Glen Saint-Glen 22510 Côtes-d’Armor Bretagne 0296427151 https://docplayer.fr/13983409-Magazine-touristique-2015-lamballe-au-fil-de-communaute.html Jardin paysager et vivrier au sein duquel se trouve une motte féodale datant du XI-XIIe siècle fondée par les Léon, seigneurs de Caucheix. Situé à 800 m du bourg au lieu-dit La Haye au Lion, un parking à disposition à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

