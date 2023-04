Visite découverte du jardin Les Vessenots Jardin et atelier des Vessenots Auvers-sur-Oise Catégories d’Évènement: Auvers-sur-Oise

Val-d'Oise

Visite découverte du jardin Les Vessenots Jardin et atelier des Vessenots, 3 juin 2023, Auvers-sur-Oise. Visite découverte du jardin Les Vessenots 3 et 4 juin Jardin et atelier des Vessenots Pour répondre au thème des Rendez-vous aux jardins de cette année, j’exposerai des œuvres sur les oiseaux et la musique. Jardin et atelier des Vessenots 68 rue Gachet 95430 Auvers-Sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 06 33 32 00 52 Mon jardin est du genre sauvage, mais il permet d’avoir une vue qui surplombe la commune d’Auvers-sur-Oise. On y voit la façade « Est » de la maison du Dr Gachet et on y est au plus près du site des carrières. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 © Dominique Forrière

Détails Catégories d’Évènement: Auvers-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Jardin et atelier des Vessenots Adresse 68 rue Gachet 95430 Auvers-Sur-Oise Ville Auvers-sur-Oise Departement Val-d'Oise Age max 99 Lieu Ville Jardin et atelier des Vessenots Auvers-sur-Oise

Jardin et atelier des Vessenots Auvers-sur-Oise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auvers-sur-oise/

Visite découverte du jardin Les Vessenots Jardin et atelier des Vessenots 2023-06-03 was last modified: by Visite découverte du jardin Les Vessenots Jardin et atelier des Vessenots Jardin et atelier des Vessenots 3 juin 2023 Auvers-sur-Oise Jardin et atelier des Vessenots Auvers-sur-Oise

Auvers-sur-Oise Val-d'Oise