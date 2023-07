Découvrez un jardin au cœur de la cité médiévale Jardin Espiet Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Découvrez un jardin au cœur de la cité médiévale Jardin Espiet Marmande, 16 septembre 2023, Marmande. Découvrez un jardin au cœur de la cité médiévale Samedi 16 septembre, 15h00 Jardin Espiet Gratuit. Entrée libre. Grâce à la réhabilitation de cet îlot Espiet en jardin, découvrez l’histoire de ce site en plein cœur de ville marmandais. Jardin Espiet Rue Fourton, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Jardin Espiet Adresse Rue Fourton, 47200 Marmande Ville Marmande Departement Lot-et-Garonne Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Jardin Espiet Marmande

Jardin Espiet Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/