Le cabaret mobile Jardin Espérance Aubervilliers, 30 juin 2023, Aubervilliers.

Le cabaret mobile Vendredi 30 juin, 16h30 Jardin Espérance Jardin urbain citoyen participatif

Lors de l’évènement Arts de rue des Cités, l’artiste Estelle Bertin sera présente avec son cabaret mobile et présentera quelques histoires autour de la ville, de la danse, de la fête pour démarrer la soirée festive qui se déroulera ensuite à la Villa Mais d’Ici.

Le Cabaret mobile est une forme de spectacle déambulatoire

Une artiste à vélo cargo part à la rencontre des publics pour leur

proposer un moment artistique (conte, lecture d’un poème, chant…) selon ce qu’elle ressent de la rencontre. Ainsi elle a avec elle des outils artistiques déployables selon le ressenti du moment présent. Elle invite alors les personnes rencontrées à un moment de création collective (écriture d’un poème à plusieurs mains, moment de musique, danse, une histoire à inventer). Dans ces instants, l’idée est de créer un moment artistique spontané au plus près de l’envie et de l’énergie que la personne contactée propose.

Jardin Espérance 39 rue des Ecoles 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Firmin Gémier – Sadi Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France http://vergersurbains.org/ Tiers-jardin temporaire

par @vergersurbains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T16:30:00+02:00 – 2023-06-30T17:30:00+02:00

2023-06-30T16:30:00+02:00 – 2023-06-30T17:30:00+02:00

©La Pépite