Traditionnel pique-nique Jardin Es Liens, 13 juillet 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Chaque 13 juillet, le rendez-vous est donné pour un pique-nique géant dans le Jardin Es Liens de Sainte-Alvère, avec animation musicale, à partir de 19 heures.

Apportez votre pique-nique et vos couverts.

Animation musicale par le groupe ALCHIMIE (pop-rock)..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Jardin Es Liens

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every July 13, the appointment is given for a giant picnic in the Jardin Es Liens of Sainte-Alvère, with musical entertainment, from 7 pm.

Bring your picnic and your cutlery.

Musical entertainment by the group ALCHIMIE (pop-rock).

Cada 13 de julio, se da cita para un picnic gigante en el Jardin Es Liens de Sainte-Alvère, con animación musical, a partir de las 19 h.

Traiga su picnic y sus cubiertos.

Animación musical a cargo del grupo ALCHIMIE (pop-rock).

Jeden 13. Juli trifft man sich ab 19 Uhr zu einem Riesenpicknick im Jardin Es Liens in Sainte-Alvère mit musikalischer Unterhaltung.

Bringen Sie Ihr Picknick und Besteck mit.

Musikalische Unterhaltung durch die Gruppe ALCHIMIE (Pop-Rock).

Mise à jour le 2023-04-07 par OT de Périgueux