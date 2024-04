Jardin Entre Jardin et Buis Jardin entre charmilles et buis Allonville, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite sur place sur rendez-vous

Jardin entre charmilles et buis 5, le Tour des Haies, 80260 Allonville, Somme, Hauts-de-France Allonville 80260 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 40 52 13 »}] Ce petit jardin d’aquarelliste surprend par son charme et son romantisme. Structurés de buis, les rosiers, les plantes vivaces et aromatiques s’y côtoient.

© Jardin entre charmilles et buis. A 8 km au Nord-Est d’Amiens.

