Le dernier dimanche d'avril, soit le 24 cette année, ne ratez pas la grande fête des plantes de Rives-en-Seine. Des dizaines de commerçants maraîchers, pépiniéristes et autres spécialistes en matériel de jardinage ou décoration d'extérieur installeront leurs stands sur le quai de Caudebec-en-Caux jusqu'au parc de l'Hôtel de Ville, dans le cadre du festival Jardin en Seine. Au fil des ans, Jardin en Seine est devenu un rendez-vous incontournable de la vallée de Seine, réunissant tous les passionnés de jardin, quel que soit leur niveau, mais aussi un public plus large profitant des animations ludiques, qu'ils aient ou pas un jardin ou un balcon. Concours d'épouvantail, tombola au profit de l'association Jardin en Seine, marché en musique avec l'orchestre Les Jazzdiniers qui déambulera tout au long de la journée.

jardinenseine@gmail.com +33 2 35 95 90 12 https://www.facebook.com/Jardin-en-seine-215177695910653/

