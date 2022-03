Jardin en pots Buffoni à Bonson Jardin en pots Buffoni Bonson Catégories d’évènement: Bonson

Jardin en pots Buffoni, le samedi 4 juin à 14:00 Groupe de 4 personnes max. sur inscription par téléphone au 04 77 55 15 53

Le jardin en pots BUFFONI propose à ses visiteurs une réflexion sur les plantes à favoriser face au changement climatique. Jardin en pots Buffoni 9, rue Molière, 42160 Bonson, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Bonson Loire

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00

