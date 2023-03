Jardin en Mouvement du Lycée Jules Rieffel Jardin en mouvement Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Jardin en Mouvement du Lycée Jules Rieffel Jardin en mouvement, 3 juin 2023, Saint-Herblain. Jardin en Mouvement du Lycée Jules Rieffel Samedi 3 juin, 10h00 Jardin en mouvement Visite commentée par les étudiants en BTS aménagements paysagers Jardin en mouvement Lycée Jules Rieffel 5, rue de la Syonnière, Saint-Herblain, Loire Atlantique, Pays de la Loire Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 50 13 73 »}, {« type »: « email », « value »: « sophie.massart@educagri.fr »}] Ici le jardinier se fait l’allié de la nature en respectant la végétation spontanée et en utilisant, au maximum, les potentialités esthétiques et écologiques de cette ancienne friche agricole de cinq ha. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00 ©Sophie Massart

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Jardin en mouvement Adresse Lycée Jules Rieffel 5, rue de la Syonnière, Saint-Herblain, Loire Atlantique, Pays de la Loire Ville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Jardin en mouvement Saint-Herblain

Jardin en mouvement Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Jardin en Mouvement du Lycée Jules Rieffel Jardin en mouvement 2023-06-03 was last modified: by Jardin en Mouvement du Lycée Jules Rieffel Jardin en mouvement Jardin en mouvement 3 juin 2023 Jardin en mouvement Saint-Herblain Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique