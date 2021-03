Les Authieux-du-Puits Les Authieux-du-Puits Les Authieux-du-Puits, Orne jardin en lumières Les Authieux-du-Puits Catégories d’évènement: Les Authieux-du-Puits

Orne

jardin en lumières, 14 mai 2021-14 mai 2021, Les Authieux-du-Puits. jardin en lumières 2021-05-14 20:00:00 20:00:00 – 2021-05-14 23:30:00 23:30:00

Les Authieux-du-Puits Orne Les Authieux-du-Puits Autour d’un petit étang au milieu d’arbustes, des milliers de bougies, lampes solaires et projecteurs s’allumeront vers 22 h pour illuminer le jardin qu’on pourra visiter dès 20 h 30 à la lumière du jour . Autour d’un petit étang au milieu d’arbustes, des milliers de bougies, lampes solaires et projecteurs s’allumeront vers 22 h pour illuminer le jardin qu’on pourra visiter dès 20 h 30 à la lumière du jour . +33 6 09 77 57 13 Autour d’un petit étang au milieu d’arbustes, des milliers de bougies, lampes solaires et projecteurs s’allumeront vers 22 h pour illuminer le jardin qu’on pourra visiter dès 20 h 30 à la lumière du jour . Autour d’un petit étang au milieu d’arbustes, des milliers de bougies, lampes solaires et projecteurs s’allumeront vers 22 h pour illuminer le jardin qu’on pourra visiter dès 20 h 30 à la lumière du jour .

Détails Catégories d’évènement: Les Authieux-du-Puits, Orne Autres Lieu Les Authieux-du-Puits Adresse Ville Les Authieux-du-Puits