JARDIN EN FÊTE Sceaux-sur-Huisne, 7 mai 2022, Sceaux-sur-Huisne.

2022-05-07 – 2022-05-08

Pour les amateurs de nature et de jardinage. Jardin en Fête est un événement consacré au jardin, à la nature et à l’artisanat, avec pour objectif de réunir les acteurs locaux s’y rapportant, tels que paysagistes, pépiniéristes, artisans du bois et du métal, associations, … ainsi que des producteurs locaux du domaine de l’alimentation. Lors de ce week-end, seront mis en place des animations, un stand de restauration, et un dîner dansant dans la salle des fêtes le samedi, organisés par l’APE du village et le restaurant Le Panier Fleuri.

asceauxjardin@gmail.com

