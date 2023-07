Jardin en fête ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Jardin en fête ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 16 septembre 2023, Paris. Le samedi 16 septembre 2023

de 10h30 à 17h30

.Tout public. gratuit

Journée festive dans le jardin de la médiathèque : venez jouer, lire et écouter des histoires pour petits et grands ! Au programme : des ateliers en famille proposés tout au long de la journée, des transats pour simplement écouter les oiseaux ou lire un livre et des jeux de plein air en accès libre. 10h30 – 11h30 : lectures pour les

enfants (à partir de 2 ans) 15h – 16h : lectures pour les adultes 17h – 17h30 : goûter

participatif En cas d’intempéries, les animations auront lieu en intérieur. Samedi 16 septembre

Accès au jardin au niveau -1 de la médiathèque Tout public Entrée libre Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

Papier peint floral, 1910-1920. Bibliothèque Forney, Ville de Paris. Domaine public.

