2022-05-08 12:00:00 – 2022-05-08 19:00:00

Bohain-en-Vermandois Aisne Jardin en Fête

La municipalité de Bohain organise « Jardin en fête » en collaboration avec l’association « les Jardins familiaux » chaque année le 8 mai au Bois des Berceaux avec sa traditionnelle brocante et son marché aux fleurs. Jardin en Fête

