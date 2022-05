Jardin en fête Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dans le cadre des rendez-vous nationaux Rendez-vous au jardin , l'association Alysses vous invite à Jardin en fête les 3,4 et 5 juin 2022 sur la place du château de Bouxwiller. En écho aux jardins à la française des comtes Hanau – Lichtenberg à Bouxwiller qualifiés au 18ème siècle de petit Versailles , le jardin d'Alysses sur la place du Château été réalisé avec l'aide des enfants et des Ainés de Bouxwiller pour offrir biodiversité, ombrage, convivialité et potager en accès libre sur une place entourée de bâtiments patrimoniaux. Au programme : concerts, spectacles, ciné-débat, ateliers, brocante tout au long du week-end. Jardin en fête c'est 3 jours de rendus publics de différents ateliers, comme : – l'atelier paysagisme "Ma place idéale" -BTSA lycée Schattenmann, – la performance "Les sons du vivants" au Théâtre du Marché aux Grains encadrée par Marc Namblard et Anthony Laguerre. Ce sont aussi : – des évènements comme la Grande Brocante, l'occasion de trouver des petits trésors ou le Ciné-débat au Centre culturel avec le film Ungersheim, un village en transition de Marie Monique Robin. – des spectacles avec la visite insolite des jardins disparus Caroline la Grande landgravine , la performance de la compagnie les Patries Imaginaires autour de la notion d'Habiter. – des concerts avec le groupe Sousta Politiki aux sonorités méditerranéennes et avec les impromptus déjantés de la fanfare Bal'us'trad. Le festival propose des ateliers de vannerie en famille (inscription au Musée au Pays de Hanau) avec Pascale Frey, de cyanotype avec Benoît de Carpentier et participatif Viens Planter avec Laurent Sarter. Et bien sûr venez vous rafraîchir au bar du kiosque, déguster des préparations à base de plantes sauvages ou encore savourer un succulent burger au Chic'n burger ! Jardin en fête ponctue durant 3 jours (Re)Dessine-moi un jardin, un jardin au cœur de la ville de Bouxwiller, réalisé avec l'aide des écoles, de l'APH des Vosges du Nord, de l'EHPAD et de l'hôpital de jour de Bouxwiller. Ce projet fédérateur vient en amont du réaménagement de la place par la municipalité. C'est l'opportunité de réfléchir collectivement à la notion de ville verte et résiliente, afin de faire de cette place le symbole d'un espace partagé par tous."

